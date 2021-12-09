أبرزها تراجع الخضروات.. «الإحصاء» يرصد تغيرات الأسعار خلال عام

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير السنوي عن شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020، و سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.2%) لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

وجاءت أهم التغيرات فى الأسعار كما يلي:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (9.3%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

•انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-12.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (34.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (15.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (7.9%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (5.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.9%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (2.9%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.8%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (6.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية

بنسبة (5.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.8%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.8%).

- 4.3% ارتفاعا في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود



4- سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.3%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (3.0%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات للسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (4.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (2.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (5.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (5.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.1%).

- 4.3% ارتفاعا في قسم النقل والمواصلات



7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (5.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.0%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (11.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (14.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (11.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.5%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.4%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (3.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.5%).