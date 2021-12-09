تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 9-12-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس الموافق 9-12-2021 نهارا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد - ليلا بارد على كافة الانحاء.

بالإضافة إلى شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد - نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث ( 20% تقريبا ) على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

الإسكندرية 21 13

وادى النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 08

سيوة 19 10

بورسعيد 22 12

دمياط 20 12

الزقازيق 20 12

المنصورة 21 12

الاسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

نويبع 21 19

طابا 19 12

كاترين 18 08

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 20

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 23 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

ادفو 23 12

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 23 08

شلاتين 28 15

ابو رماد 29 15

حلايب 27 15