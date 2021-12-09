واعظات القافلة الدعوية تشيد بالمرأة السيناوية ودورها

أوفد الأزهر الشريف، ، قافلة دعوية إلى محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بهدف التوعية بوسطية الإسلام، فضلًا عن التوعية المجتمعية، خاصة القضايا التي تخص المرأة مثل الختان وغيرها.

وخلال القافلة، أكدت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أن قافلة الأزهر الشريف ‏تزور المحافظة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ضمن فعاليات التوعية المجتمعية الشاملة التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية، استجابة لرؤية القيادة السياسية ‏للدولة المصرية في التوعية المجتمعية في مختلف أماكن الجمهورية، وخاصة الأماكن الحدودية والنائية، والتي تحتاج إلى مثل هذه ‏اللقاءات التوعوية المهمة.

وتستمر زيارة القافلة لمدة أسبوع لنشر الدين والوسطى والتوعية المجتمعية وإلقاء الدروس الدينية بالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية والمؤسسات التعليمية، علاوة على إلقاء خطبة الجمعة بمختلف المساجد في مدن المحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن الأزهر الشريف يولي المحافظة أهمية كبيرة من خلال القوافل الدعوية والإغاثية، مشيرا إلى السعي لإنشاء فرع لجامعة الأزهر على أرض المحافظة.

وأوضح المحافظ - خلال استقباله لوفد القافلة الدعوية الإغاثية لنشر الدين الوسطي - أن الأزهر الشريف كان من أوائل الجهات التي تعاملت مع حادث الروضة ببناء عدد من المنازل ومنح أهالي القرية تأشيرات حج، علاوة على صرف معاشات وإعانات لأهالى القرية.

وأعرب المحافظ عن شكره للأمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، منوها بسرعة استكمال فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة، خاصة وأنه تم تخصيص قطعة أرض ووضع الأساس لها منذ فترة وتنتظر الموافقة على الاستكمال.

كما وجه الشكر لمجمع البحوث الإسلامية والقافلة الدعوية لاستمرار توافد العلماء دعما لجهود الدولة في نشر الإسلام الوسطي والوعي المجتمعي لمواجهة الأفكار المنحرفة، إلى جانب تقديم المساعدات والمواد الإغاثية، وذلك بخلاف المنطقة الأزهرية التي تقوم بدور واضح في نشر التعليم الأزهري ودعم الطلاب ، فضلا عن منطقة الوعظ التي تشارك في حل القضايا المجتمعية.