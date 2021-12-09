محافظ البحر الأحمر السابق: أعداد السائحين لا يتناسب مع إمكانيات مصر

نظمت الجمعية المصرية للسياحة والصداقة بين الشعوب الصالون السياحى الثالث بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق وعدد من صناع السياحة والطيران لمناقشة أوضاع السياحة والسفر والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، أن مصر بها مقومات سياحية غير موجودة بالعالم وبالرغم من ذلك فإن الأعداد الوافدة لا تتناسب مع حجم الإمكانيات التي نمتلكها، لافتا إلى أن أهم الأسباب الرئيسية لحدوث هذه الفجوة هو التسويق، فهناك خلل فى آليات الترويج والتسويق للمقاصد السياحية، وأنها لا تصل إلى السائحين المستهدفين.

وأشار عبد الله إلى مقومات السياحة قائمة على الفنادق، منظمى الرحلات الأجنبية، الطيران المنخفض التكاليف، فنحن لدينا ضلع واحد فقط من الأضلاع الثلاثة هو الفنادق فنحن نمتلك طاقة فندقية عالية تستوعب أعداد أكبر من السائحين ولكن ينقصنا أن نمتلك طيران منخفض التكاليف، والسيطرة على منظمى الرحلات بالدول الأجنبية الذين يسيطرون على العملية السياحية.

وتسائل عبد الله لماذا لم ينظم حتى الآن معرض سياحى يحمل اسم مصر كما يحدث بالدول السياحية الكبرى، فنحن نمتلك كافة المقومات التي نستطيع أن تخرج معرض سياحي على مستوى متميز.

ولفتت دكتورة نشوى الشريف عميد معهد سيناء للسياحة والفنادق، إلى ضرورة تغيير آليات الترويج الموجهة للسائحين وخلق آليات ترويجية حديثهم تجذب السائحين إلى المقصد المصرى، والتركيز على عناصر الجذب السياحي.

وأشارت الشريف إلى أنه لابد على القائمين على تنشيط السياحة معرفة الشريحة التى تريدها من كل سوق يصدر البنا الحركة السياحية والتوجه آلية كما أن عوامل من التراث المصرى من الممكن التركيز عليها لجذب السائحين فالمطبخ المصرى والأكلات الشعبية المصرية إذا تم تسويقها بالشكل الجيد باستطاعتها أن تعمل على جذب السائحين.