الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ البحر الأحمر السابق: أعداد السائحين لا يتناسب مع إمكانيات مصر

الصالون السياحى
الصالون السياحى

نظمت  الجمعية المصرية للسياحة والصداقة بين الشعوب الصالون السياحى الثالث بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق وعدد من صناع السياحة والطيران لمناقشة أوضاع السياحة والسفر والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، أن مصر بها مقومات سياحية غير موجودة بالعالم وبالرغم من ذلك  فإن الأعداد الوافدة لا تتناسب مع حجم الإمكانيات التي نمتلكها، لافتا إلى أن أهم الأسباب الرئيسية لحدوث هذه الفجوة هو التسويق، فهناك خلل فى آليات الترويج والتسويق للمقاصد السياحية، وأنها لا تصل إلى السائحين المستهدفين.

وأشار عبد الله إلى مقومات السياحة قائمة على الفنادق، منظمى الرحلات الأجنبية، الطيران المنخفض التكاليف، فنحن لدينا ضلع واحد فقط من الأضلاع الثلاثة هو الفنادق فنحن نمتلك طاقة فندقية عالية تستوعب أعداد أكبر من السائحين ولكن ينقصنا أن نمتلك طيران منخفض التكاليف، والسيطرة على منظمى الرحلات بالدول الأجنبية الذين يسيطرون على العملية السياحية.

وتسائل عبد الله لماذا لم ينظم حتى الآن معرض سياحى يحمل اسم مصر كما يحدث بالدول السياحية الكبرى، فنحن نمتلك كافة المقومات التي نستطيع أن تخرج معرض سياحي على مستوى متميز.

ولفتت دكتورة نشوى الشريف عميد معهد سيناء للسياحة والفنادق، إلى ضرورة تغيير آليات الترويج الموجهة للسائحين وخلق آليات ترويجية حديثهم تجذب السائحين إلى المقصد المصرى، والتركيز على عناصر الجذب السياحي.

وأشارت الشريف إلى أنه لابد على القائمين على تنشيط السياحة معرفة الشريحة التى تريدها من كل سوق يصدر البنا الحركة السياحية والتوجه آلية كما أن عوامل من التراث المصرى من الممكن التركيز عليها لجذب السائحين فالمطبخ المصرى والأكلات الشعبية المصرية إذا تم تسويقها بالشكل الجيد باستطاعتها أن تعمل على جذب السائحين.

سياحة محافظ البحر الأحمر السياحة والطيران الحركة السياحية المطبخ المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 9-12-2021

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

بها كاميرات.. ضبط طائرة تجسس مهربة مع راكب فى مطار القاهرة

السيسي يعرب عن اعتزازه بالعمل والتعاون مع أنجيلا ميركل على مدى 7 سنوات

محافظ البحر الأحمر السابق: أعداد السائحين لا يتناسب مع إمكانيات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

ماجد حبته

التعليم العالى.. والبحث العلمى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاز فلسطينية تواجه خطر الطرد من منزلها للاشتباه فى طعنها جارة يهودية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تراقب الإنفاق العسكري لخطط مهاجمة إيران

إنهاء الاحتلال.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ونظيره التونسى