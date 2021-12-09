سعر اليورو اليوم الخميس

ارتفع سعر اليورو لدى البنوك المصرية للبيع والشراء لأعلى مستوياته خلال الأسبوع الجارى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 9-12-2021، وسط حالة من التذبذب تشهدها أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع.



سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9-12-2021



وفى هذا الصدد، تراوح متوسط سعر اليورو للشراء فى مستهل تعاملات اليوم الخميس بين 17.61 جنيه و17.62 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.800جنيه لـ 17.807 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.6335 جنيه لـ 17.6867 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.7458 جنيه لـ 17.8009 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر ارتفع سعر الشراء من 17.5622 جنيه لـ 17.62 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.7846 جنيه لـ 17.8051 جنيه، وسجل سعر اليورو "تحويل" للشراء ارتفاعًا من 17.5622 جنيه لـ 17.62 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.7846 جنيه لـ 17.805 جنيه.

وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.5622 جنيه لـ17.62 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من 17.7846 جنيه لـ 17.7988 جنيه ، كما سجل سعر اليورو "تحويل" ارتفاعًا من 17.5622 جنيه لـ 17.62 جنيه للشراء، كما سجل سعر البيع ارتفاع من 17.7846 جنيه لـ 17.7988 جنيه.



وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.618 جنيه، كما بلغ سعر البيع 17.803جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.6426 جنيه للشراء، 17.8072 جنيه للبيع.

يشار إلى أن ظهور المتحور الجديد أوميكرون وارتفاع معدلات التضخم دفعا صندوق النقد الدولى للتحذير من مراجعات لتوقعات النمو لمنطقة اليورو الشهر المقبل، بعدما كان الصندوق قد توقع أن ينمو اقتصاد دول منطقة اليورو بنسبة 4.3% في عام 2022.