بطولة دينا الشربينى.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل الزيارة

تصدرت الفنانة دينا الشربيني التريند بعد عرض الحلقتين الأولي والثانية من مسلسل "الزيارة" علي منصة "شاهد"، حيث حقق المسلسل ردود أفعال قوية ودخل في قائمة الأكثر مشاهدة في منصة "شاهد"؛ وذلك نظرًا لأنه ينتمي لأفلام الرعب ومأخوذ عن أحداث حقيقة ويشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

مواعيد وجهات عرض مسلسل الزيارة

وتستعرض "الدستور" مواعيد وجهات عرض مسلسل "الزيارة" بعد تصدر التريند، المسلسل مكون من 8 حلقات كل حلقة مدتها 45 دقيقة، سيتم عرض حلقتين جداد عبر منصة "شاهد" كل يوم ثلاثاء، وأمس كان بداية عرض أول حلقتين، وتصدر المسلسل التريند بعد انتهاء عرضهما، والحلقتين حملا عناوين "عروس البكر" و "التحول".

قصة مسلسل الزيارة وتفاصيل شخصية دينا الشربيني

تدور أحداث مسلسل "الزيارة" في إطار رعب تشويقي حول أحداث حقيقية وقعت في لبنان، حيث تجري الأحداث مطلع ثمانينات القرن الماضي وقت الحرب اللبنانية؟، وتدور الأحداث حول أنصاف التي تذهب في زيارة لأحد المنازل بهدف إزالة لعنة عائلة حداد والتخلص من الشر المسيطر عليها، وتقدم دينا الشربيني خلال الأحداث شخصية شابة مصرية، خسرت عائلتها ضمن ظروف غامضة، وتسافر إلى بيروت من أجل تحقيق حلم معين، كما أنها تحمل أسرارًا وقوى غامضة، تحاول من خلالها مساعدة الناس.

أبطال وصناع مسلسل الزيارة

ويشار إلى أن مسلسل الزيارة بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنانة اللبنانية تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي، برفقة مجموعة من الفنانين المتميزين، وإخراج المخرج الأسباني أدولفو مارتينيز، وقام بتنفيذ الإنتاج طارق خوسيه غطاس، موسيقى تصويرية تامر كروان، سيناريو وحوار ومعالجة درامية ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم.

يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني قدمت مؤخرًا أغنية "فلتت مني" مع الفنان حسن أبو الروس، وحققة الأغنية نجاحًا وانتشارًا كبيرًا، كما أنها قدمت مؤخرًا بطولة فيلم "ثانية واحده" بصحبة الفنان مصطفى خاطر.