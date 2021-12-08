لجنة المشاركة المجتمعية بـ«طب بنها» تطلق حملة قادرون باختلاف

أطلقت لجنة المشاركة المجتمعية بكلية طب بنها حملة قادرون باختلاف بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالقليوبية ومديريتي الشباب والرياضة والقوي العاملة بالمحافظة لدعم ذوي الهمم وتقديم المساعدة الطبية والتأهيل البدني والنفسي لهم.

وقالت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية طب بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيس لجنة المشاركة المجتمعية، إن تلك الحملة امتدادا لمؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته لتلك الفئة المهمشة وتماشيا مع المحور الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للدولة تمهيدا لتعميم هذه الخطة في جميع المؤسسات وبداية للجمهورية الجديدة.

وأضافت عدلي أن يوجد عيادة لذوي الهمم بمستشفيات بنها الجامعية وسيتم تفعيلها وحملات توعية من الأوقاف للشباب بكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التنمر بهم، وتوفير فرص عمل بالتعاون مع مديرية القوي العاملة ورجال الأعمال بمحافظة القليوبية، بالإضافة وضع خطة عمل مشتركة بين جميع الأطراف المعنية وما له من محاور ونقاط مشتركة سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة المشاركة المجتمعية بطب بنها قد عقدت اليوم اجتماعها الشهري الخامس تحت عنوان “يوم التحدي لأصحاب الهمم” تحت رعاية كريمة من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور محمود العراقي المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها.