أمير قطر وولى العهد السعودى يرأسان اجتماع مجلس التنسيق

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنسيقي السعودي القطري.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فيديو لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في رئاستهما للاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وقد تم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس في أغسطس الماضي، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، ويعمل على الدفع بالعلاقات الثنائية.

واستقبل بن حمد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بن سلمان قادما من دولة الإمارات في جولة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وزيارة بن سلمان لقطر هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي عام 2017.

عودة العلاقات

وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ولي العهد السعودي، أن "السعودية والإمارات مستمرتان في التنسيق والتشاور في كافة المجالات".

وقال محمد بن سلمان إن "المحادثات التي عقدناها في الإمارات تؤكد المضي قدما بتعزيز العلاقات".

جولة خليجية

وبعد زيارته لسلطنة عُمان في محطته الأولى، استكمل ولي العهد السعودي، جولته الخليجية في محطتها الثانية بأبوظبي، حيث بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، أمس الثلاثاء، الشراكة على طريق المستقبل، وتناولت مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك، وعدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسية المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.