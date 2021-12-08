الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: نقل المباني الحكومية للعاصمة الإدارية فرصة للاستثمار في مباني وسط البلد

النائب عرفه صالح
النائب عرفه صالح

قال النائب عرفه صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعادة تأهيل وتطوير مجمع التحرير، سيكون بداية فارقة لتطوير وتأهيل المباني التاريخية العريقة بمنطقة وسط البلد، وبالخصوص بعد فوز تحالف للشركات الأمريكية، بأفضل عرض فني ومالي لتطوير المجمع والحفاظ على رمزيته.

وأشاد صالح في تصريحات له، بلقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحالف الشركات الأمريكية الفائزة بتطوير المجمع وحثها على تقديم الأفضل في عملية التطوير، وهو الأبرز في خطة الحكومة لتطوير منطقة وسط البلد وتعظيم استفادة الدولة من المباني الحكومية والتاريخية ذات القيمة بها.

وقال عضو إسكان البرلمان، إن نقل الوزارات والهيئات التشريعية والحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيتيح فرصًا أفضل للاستفادة استثماريًا من مباني وسط البلد، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتعيد تقديم القاهرة كعاصمة حضارية وتاريخية للبلاد للعالم أجمع. أما فيما يخص مجمع التحرير، فهو ذا قيمة مضاعفة ومن المرتقب أن تضخ فيه استثمارات بنحو 3.5 مليار جنيه لتحويله إلى فندق عصري بمواصفات فريدة، وبما يجعل منه مقصدًا سياحيًا متميزًا محليا وعالميا.

واختتم النائب عرفه صالح بأن تطوير مجمع التحرير، بداية قوية لتطوير المباني التاريخية بمنطقة وسط البلد بالكامل برؤية فريدة وعصرية.

 من ناحيته، أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على عمق التجربة المصرية التنموية في إطار الجمهورية الجديدة، في مجال التشييد والعمران وتعزيز النهضة التنموية في مختلف المحافظات.

وأضاف محسن  في تصريحات له اليوم، أن تجربة مصر التنموية، تلقى اهتمام وتقدير العالم كله، لأنها تمت خلال سنوات قليلة وبشكل متنوع وشامل طال كل القطاعات، ولذلك جاءت شهادات العديد  من النواب الأوروبيين الذين زاروا مصر مؤخرا، لصالح تجربة البناء في الوطن، والتي يقودها الرئي السيسي بكل وطنية واقتدار ورغبة في الانجاز.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى التقدير الأوروبي والعالمي الكبير للاستمرار في عمل مشاريع تلبي حاجة الشعب المصري وطموحاته سواء في مجال الإسكان أو استصلاح أراضي زراعية جديدة، أو التصدي للعشوائيات أو العمل من خلال مبادرة حياة كريمة على تجديد البنية التحتية لمئات القرى المصرية وتجديد مرافقها، أو بالمشاريع الرائدة في قطاع السياحة.

 

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