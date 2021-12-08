إحباط تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا رقم 586 القادمة من ميونيخ اشتبه حسن مختار مأمور اللجنة الجمركية فى راكب من أصل مصري يحمل جواز سفر ألمانيًا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شاكر مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.

بالعرض على حسين هيكل، نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالله حمدي وأحمد عمر عجمي المشرف هاني أبوطالب بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا فتبين وجود 86 شريط ترامادول بإجمالي 858 قرصًا داخل حقائبه بين طيّات الملابس وفي حقيبة صغيرة حول جسده أسفل ملابسه.

قرر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 206 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.