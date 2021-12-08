يناير.. افتتاح فرع جديد لـ«مصر للأسواق الحرة» بمطار شرم الشيخ

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة وإقبال كبير في نسبة المبيعات بكافة فروعها بالمطارات المصرية الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية، وذلك في ظل الخطط والاستراتيجيات التي وضعها المسئولين بالشركة لزيادة الموارد المالية والاقتصادية، في ظل الظروف الصعبة التي شهدها قطاع الطيران المدني المصري منذ تفشي جائحة كورونا خلال الربع الأول من العام المنصرم وحتى الآن، فضلاً عن استراتيجية وزارة الطيران المدني التي تهدف إلى التوسع على جميع الأصعدة واستغلال الإمكانيات لتعظيم العائد في نشاط الأسواق الحرة الذي ينمو بشكل كبير.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة حرصت خلال الآونة الأخيرة على اتباع الوسائل التكنولوجية الحديثة بفروعها بالمطارات المصرية والمولات، طبقا للمعايير والنظم المعمول بها بكبريات المطارات العالمية، حيث يتم الاستعداد لتطبيق نظام حاسب آلى جديد كالمُطبق فى شركات الأسواق الحرة العالمية، تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي وتطبيق التجارة الإلكترونية.

أشارت المصادر إلى أن مصر للطيران للسياحة قاربت على الانتهاء من إجراءات افتتاح معرض للسياحة للأسواق الحرة بمطار شرم الشيخ حيث سيتم افتتاحه للتشغيل بشكل فعلي ورسمي الشهر المقبل، الذى سيعد إضافة قوية لنشاط الشركة، لافتًا إلى أنه يتم الإعداد لتجهيز مواقع الأسواق الحرة بمطار برنيس الذي يعد من المطارات الواعدة فى منطقة البحر الأحمر خلال الفترة المستقبلية.

أوضحت المصادر أن مصر للطيران للسياحة تحظى بسمعة طيبة للغاية بمنظومة الطيران المدني المصري وبالمطارات التابعة للوزارة والمولات التجارية داخل أنحاء الجمهورية، حيث تتواجد فى مطارات مصر وكذلك معارضها خارج المطارات سواء بالمنتجعات السياحية أو داخل المدن بعدد 6 معارض بكل من شرم الشيخ – الغردقة - الجونة – طابا – مول سيتى ستارز بمحافظة القاهرة.