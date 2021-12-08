8 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا الجزائرية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 213484 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6123، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 166 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 145677. فيما يتواجد 19 مريضا بمصلحة العناية المركزة، وفق ما نقلت قناة “النهار” الجزائرية.

وكانت الجزائر سجلت أمس الثلاثاء، 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أعلن في وقت سابق اليوم، أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور “أوميكرون” من فيروس “كورونا” قد تكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس، وكذلك من تلقوا التطعيم، لكنها "قد تسبب مرضا أقل شدة".

وأورد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح للصحفيين، “تشير البيانات الجديدة من جنوب إفريقيا إلى أن أوميكرون تزيد احتمال تكرر الإصابة”.

كما أضاف المدير العام لـOMS، في التصريح نفسه، أن “هناك أيضا بعض الأدلة على أن أوميكرون تسبب أعراضا أقل شدة من متحور دلتا”.

من جهتها أعلنت شركة "فايزر" أن الجرعة المعززة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، أثبتت فعاليتها في الحماية من المتحور الجديد من كورونا "أوميكرون"، الذي يعتقد أنه أسرع انتشارا من متحور "دلتا".

وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتدبرس" فقد اختبرت "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" مدى فعالية الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح في تحييد "أوميكرون" في المختبرات، ووجدتا ضعفا كبيرا بعد الجرعتين المعتادتين، وتبين أن الجرعة الثالثة المعززة زادت مستوى الأجسام المضادة 25 مرة.

وقالت الشركتان إن "الجرعتين قد لا تكونان كافيتين للحماية من الإصابة بمتغير "أوميكرون".. إلا أن الجرعة الثالثة أظهرت فعالية أكبر في الحماية من المتحور"، وأشارتا إلى أنهما تعملان على تطوير لقاح مخصص لمواجهة "أوميكرون" في حال احتاج الأمر.

وكان لإعلان "فايزر" أثر فوري على الأسواق الأمريكية فقد تحولت التعاملات التي فتحت على انخفاض خلال ثوان إلى الارتفاع وقفز مؤشر "داو" نحو مئتي نقطة.