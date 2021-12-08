إصابة 3 في حادث تصادم بمدينة العياط بالجيزة

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وسيارة على الطريق بمنطقة العياط.

كانت غرفة مرور الجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق وسقوط مصابين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسياره سوزوكى، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات من استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وتم تخصيص رقم للطوارئ والإغاثة لسائقى السيارات وهو ‪01221110000.

وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات، أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لتجنب وقوع حوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية، لمواجهة الأعطال المفاجئة، الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.

ونصحت الإدارة، قائدي السيارات بالسير بهدوء على كافة الطرق أثناء نشاط الرياح، خاصة الصحراوية المؤدية من وإلى الإسكندرية ومطروح وباقي المحافظات، وفى حالة رصد أى معوقات مرورية، سيتم الانتقال إليها بشكل سريع، ليتم العمل على إزالتها لمنع التكدسات المرورية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، لحظة بلحظة، مع الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس، بالإضافة إلى رصد كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، للتأكد من مدى تأثير العواصف الترابية عليها، وما إذا كان هناك صعوبة في الرؤية من عدمه، وستقوم الإدارة، بغلق أي طريق تصعب عليه الرؤية، حفاظًا على حياة المواطنين مرتادي الطرق.