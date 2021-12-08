الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى وارتفاع مخزون الوقود

النفط الأمريكي
النفط الأمريكي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

أضافت الوكالة الحكومية في تقريرها الأسبوعي بشأن المَخزونات البترولية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 240 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر  إلى 432.9 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطًا قدره 1.7 مليون برميل.

وتابعت أن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زاد بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 219.3 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل إلى 126.6 مليون برميل، مقابل توقعات لارتفاع قدره 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 329 ألف برميل يوميًا إلى 4.23 مليون برميل يوميًا.

الولايات المتحدة النفط الخام النفط مخزونات البنزين البنزين الطاقة الأمريكية

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وائل لطفي

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