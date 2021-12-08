هانى حسن أول مصرى يُشارك بالاحتفال الروسى السنوى فى مصر «صور»

أحيا عارض الباليه المصري العالمي هاني حسن، حفلًا في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، بمصاحبة فريق باليه البولوشي والفريق الامبراطوري الروسي للباليه، فى إطار الاحتفال السنوى الذى تقيمه روسيا فى مصر.

هاني حسن

الحفل السنوى من إخراج الروسي العالمي tarandat، ويعد هانى حسن أول مصرى يشارك فى هذه الاحتفالات السنوية، نظرًا لما يتمتع به من سمعة عالمية، خصوصًا لدى روسيا.

ويعد هانى فنان الباليه الأول فى مصر، والشرق الأوسط، وسبق له المشاركة فى أحداث عالمية أبرزها افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية فى أثينا باعتباره من أفضل خمسة راقصين فى العالم أدوا دور “زوربا” على المسرح، إلى جانب مشاركته فى الحفل الذى أقيم للرئيس فلاديمير بوتين بأوبرا القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عدة سنوات.

هاني حسن

كما اشترك هانى حسن بالعديد من مسارح الأوبرا العالمية كراقص زائر، وقدم أدوارا رئيسية عدة مثل: تيبالت فى باليه روميو وجولييت بمسرح أوبرا باشكير بروسيا عام 2005، دور زوربا بمسرح أوبرا أثينا عام 2004 وبمسرح أوبرا سان كارلو 2009، بالاشتراك مع الراقص الإيطالى العالمى جيوزيبى بيكون وفى حضور الراقص العالمي فلاديمير فاسيليف، دون خوسيه فى باليه كارمن، إضافة إلى باليه الفصول الأربعة بمسرح ريناتو جريكو عام 2003.

هاني حسن

وفى ديسمبر 2010، 2011 دُعي هانى كفنان ضيف لتقديم دور “زوربا” فى العرضين الأول والثاني بمشاركة فرقة أوبرا مسرح أنقرة، وفى أبريل 2012 قام بإخراج وتصميم رقصات باليه راسبوتين الذى قدمته فرقة أكاديمية الباليه التابعة لأكاديمية الفنون.

هاني حسن

وفى عام 2001 قام بالاشتراك مع الراقص العالمي فلاديمير ملاخوف، فى عرض جالا كونسيرت بالنمسا، وهو الآن مدرس فى مدرسة الباليه التابعة لأكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة.