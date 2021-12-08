الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قضت محكمة مدني شمال الجيزة، الحجز على ممتلكات اللاعب محمد الشناوي، نظير سداد مبلغ بقيمة مليون و650 ألف جنيه لصالح وليد عبد الهادي وكيل أعماله السابق.

وكشف عبد الهادي، أنه كان وكيل أعمال الشناوي وقت انتقاله من بتروجت إلى الأهلي عام 2016 ووقع عقد مدته 5 سنوات بقيمة 16 مليون جنيه، ويحق له الحصول على نسبة عمولة بقيمة 10% أي ما يعادل 1.6 مليون جنيه بالإضافة إلى 50 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.

وتابع عبد الهادي أنه حصل على حكم نهائي بعد الاستئناف بأحقيته في الحصول على مليون و650 ألف ودفعت التكاليف اللازمة لتنفيذ الحكم، وبالفعل انتقل المحضر إلى فيلا الشناوي للحجز على ممتلكاته الخاصة تنفيذا للحكم الصادر لصالحي.

وشدد على أنه حصل على موعد بالتنفيذ اليوم وسيتم الحجز على ممتلكات الشناوي الموجودة في الفيلا الخاصة به ويتم تقييمها بحيث تستوفي المبلغ المطلوب، وفي حالة عدم استيفاء الممتلكات المحجوز عليها لقيمة المبلغ المحكوم عليه لوكيل الشناوي السابق سيتم اتخاذ إجراء آخر ضد اللاعب لتحصيل باقي المبلغ المطلوب.

بتروجت محمد الشناوي 6 مليون جنيه شمال الجيزة قوانين صارمة حكم نهائى الممتلكات

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تفاصيل الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

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