الإمارات تدين تفجير البصرة: «ضد المبادئ الإنسانية»

أدانت دولة الإمارات "بشدة"، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من المستشفى الجمهوري وسط محافظة البصرة العراقية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ، في بيان، عن استنكار دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعرب البيان عن مواساة الإمارات لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

وفي وقت سابق، قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون على الأقل، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وفي حصيلة أولية، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق استنادا إلى أرقام دائرة الصحة بالبصرة إن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأضافت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن الضحايا الذين سقطوا كانوا في مركبتين بالقرب من الدراجة النارية المفخخة، التي انفجرت في منطقة البصرة القديمة.

وأظهرت صور جرى تداولها النيران، وقد اشتعلت في دراجة نارية وسيارة أخرى، بالقرب من أحد الجسور في البصرة.