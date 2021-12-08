قبل احتفال الكريسماس.. كيف يتم تدريب القائمين بدور بابا نويل حول العالم؟

لا يمكن أن يتم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بدون القديس العجوز في ملابسه الحمراء التي يلتف حوله الأطفال، وهذا العام ارتفع الطلب على ظهور «بابا نويل» في الحفلات وغيرها من الأحداث بشكل كبير في موسم الأعياد.

ومن جانبه، صرح ميتش ألين، مؤسس ورئيس شركة Hire Santa، بتكساس، والتي مهمتها مساعدة العملاء على حجز بابا نويل أن شركته لديها عدد أقل من بابا نويل بنسبة 10٪ هذا العام، في الوقت الذي ارتفعت فيه الطلبات على بابا نويل بأكثر من الضعف مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، وفقا لموقع insider.

وقال: «لقد تم حجز جميع المتاح من بابا نويل خلال أول أسبوع في شهر عيد الميلاد، وهو أمر غير معتاد، فعادة يتم حجزهم بالكامل بعد عيد الشكر، حتي أن شجرة الكريسماس في العالم تواجه نقصًا في المعروض»، ويعزو ألين الزيادة في الطلب إلى منظمي الحفلات الذين سئموا ظروف الوباء المستمر ويريدون إضفاء المرح.

كيف يتم تدريب بابا نويل؟

يسافر بابا نويل المحترفون من جميع أنحاء العالم إلى مدرسة تشارلز دبليو هوارد سانتا كلوز، بميشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على كل ما يتعلق بسانتا كلوز قبل بدء موسم العطلات، ويشار إلى هذه المدرسة باسم "مؤسسات هارفارد سانتا"، وهي تعمل منذ عام 1937 ، مما يجعلها أقدم مدرسة سانتا في الولايات المتحدة.

وخلال الدورة التي تستغرق ثلاثة أيام، يتعلم المتدربون كيف يبدو وكأنهم بابا نويل، ويستخدمون لغة الإشارة لتوصيل العبارات المتعلقة بسانتا، والإجابة على أسئلة الأطفال.

أسباب النقص في أعداد بابا نويل حول العالم هذا العام؟

يرجع بعض الخبراء النقص في أعداد بابا نويل لـكون مدارس سانتا في مختلف الولايات المتحدة الأمريكية شهدت انخفاضًا في معدلات التسجيل في عامي 2020 و2021، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وهو ما يُترجم إلى توافر مجال أصغر من سانتاس المؤهلين.

بالإضافة إلى أن الوباء دفع العديد من المؤدين لدور بابا نويل لتعليق معاطفهم الحمراء، والتقاعد، مع الأخذ في الاعتبار أن وزن مؤدي دور سانتا، في الستينيات، كان يزيد علي تسعين كيلو جراما، ما يجعلهم عرضة للأمراض المختلفة بما فيها فيروس كوفيد المستجد، وتم الإبلاغ عن وفاة أكثر من 335 بابا نويل هذا العام بسبب فيروس كورونا وأمراض أخرى.