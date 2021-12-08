الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح ووفد برلماني يتفقدون محطة معالجة مياه الصرف الصحي

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأربعاء،  محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالكيلو ١٠ بمدينة مرسى مطروح.

رافق المحافظ المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح ورؤساء الأجهزة التنفيذية  المعنية وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

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محافظ مطروح 

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن الهدف من الزيارة الوقوف على  الحلول المقترحة للتخلص والاستفادة من مياه معالجة الصرف الصحى ومنع تسرب المياه بمنطقة الوادى بمنطقة علوش ودراسة مقترح نقل المياه عبر خطوط نقل المياه إلى منطقة وادي حمزة على بعد ٢٩ كم غرب المحطة والاستفادة منها في زراعة نحو ٢١٤٠ فدانا.

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تأتي الزيارة  في إطار متابعة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برنامج زيارتها لمحافظة مطروح  خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر للوقوف  على عدد من المشروعات والمشكلات الخاصة بقطاع الاسكان والمرافق بالمحافظة ومناقشة مقترحات  الحلول لها، بحسب المحافظ.

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محافظ مطروح 

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح معالجة مياه الصرف لجنة الإسكان مجلس النواب مطروح

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