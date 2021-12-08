الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القوى العاملة بالشيوخ» تنتهي من مشروع قانون العمل الجديد الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ويتبقى عددًا من المواد المؤجلة تراجعها اللجنة وتضبط صياغتها يوم الأحد المقبل، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس. 

وقال النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة: "خلصنا كل مواد مشروع قانون العمل، وأرجأنا بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، وسيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها تقريبًا 12 أو 14 مادة، وبالتالى يوم الأحد المقبل، سيتم حسم مشروع القانون فى اللجنة. 

وتابع رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة: "حرصنا على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، ومجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب فى المناقشات لمشروع القانون، ونركز على الصورة العامة ونعطي اهتمام لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بأن نحذف من القوانين السابقة النصوص التى عفي عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالى، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون فى القانون الجديد قيمة مضافة". 

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، تأجيل مواد باب تأمين بيئة العمل، ويتضمن المواد من 218 حتى 226. 

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وائل لطفي

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