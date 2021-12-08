الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني يتطلع للحصول على دعم مستشار ألمانيا الجديد

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن يساعد المستشار النمساوي أولاف شولتس في استعادة سلامة الأراضي الأوكرانية ويساعد في اندماجها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك في معرض تهنئة المستشار الألماني المعين حديثا.

وقال زيلينسكي عبر تويتر إنه مستعد للعمل مع شولتس بشأن تطوير شراكة في الطاقة في إشارة واضحة إلى اختلافات متبادلة بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" الذي يربط ألمانيا بالنمسا مباشرة، وهو مكتمل البناء وفي انتظار الموافقة التنظيمية.

وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيز شميهال أيضا عن تهنئته للمستشار الألمانى الجديدة في تغريدة على تويتر.

يأتي ذلك، حسبما أضافت الصحيفة، في الوقت الذي استخدم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس اتصالا استمر ساعتين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتحذيره من "إجراءات اقتصادية وغيرها من الإجراءات القوية" إذا أرسل الزعيم الروسي قواته إلى أوكرانيا.

وسيتم تضمين التهديد بشأن وقف خط نورد ستريم 2، الذي تم بناؤه ولكن لم يضخ الغاز بعد، إلى جانب حزمة من العقوبات الأخرى اقترحتها الولايات المتحدة وتشمل تدابير مالية مثل منع تحويل الروبل إلى دولارات ومواصلة استهداف النخبة الروسية، وفقا لتصريحات مسئولان مطلعان على الخطة للفاينانشيال تايمز.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، بعد استماعه إلى لقاء بايدن وبوتين الافتراضي: "إذا كان فلاديمير بوتين يريد أن يرى تدفق الغاز عبر خط الأنابيب هذا، فقد لا يرغب في المخاطرة بغزو أوكرانيا".

وأضاف سوليفان- في مؤتمر صحفي عقده بعد اللقاء-: "لقد أجرينا مناقشات مكثفة مع كل من الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها والقادمة بشأن قضية نورد ستريم 2 في سياق الغزو المحتمل".

في الوقت نفسه، قال دبلوماسي غربي إن واشنطن وبرلين أجريا "بعض المحادثات القوية حول خط الأنابيب، مضيفًا: "أنه تم الاتفاق في النهاية على أنه في حال تعرضت كييف إلى أي غزو أجنبي، فإن نورد ستريم 2 سيصبح غير مقبول".

النمسا المستشار النمساوي ناتو المستشار الألماني شمال الأطلسي سلامة الأراضي الأوكرانية نورد ستريم 2 الغاز أوكرانيا الرئيس الامريكي اقتصاد رئيس الوزراء الاوكراني بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

لسلامتك.. نصائح مهمة عند قيادة السيارة مع هبوب العاصف الترابية

بعد تحذيرات «الأرصاد».. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

السيسى يطالب الدول الإسلامية بالانتباه للفكر المتطرف: يدمر مستقبل الشعوب

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة