الرئيس الأوكراني يتطلع للحصول على دعم مستشار ألمانيا الجديد

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن يساعد المستشار النمساوي أولاف شولتس في استعادة سلامة الأراضي الأوكرانية ويساعد في اندماجها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك في معرض تهنئة المستشار الألماني المعين حديثا.

وقال زيلينسكي عبر تويتر إنه مستعد للعمل مع شولتس بشأن تطوير شراكة في الطاقة في إشارة واضحة إلى اختلافات متبادلة بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" الذي يربط ألمانيا بالنمسا مباشرة، وهو مكتمل البناء وفي انتظار الموافقة التنظيمية.

وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيز شميهال أيضا عن تهنئته للمستشار الألمانى الجديدة في تغريدة على تويتر.

يأتي ذلك، حسبما أضافت الصحيفة، في الوقت الذي استخدم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس اتصالا استمر ساعتين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتحذيره من "إجراءات اقتصادية وغيرها من الإجراءات القوية" إذا أرسل الزعيم الروسي قواته إلى أوكرانيا.

وسيتم تضمين التهديد بشأن وقف خط نورد ستريم 2، الذي تم بناؤه ولكن لم يضخ الغاز بعد، إلى جانب حزمة من العقوبات الأخرى اقترحتها الولايات المتحدة وتشمل تدابير مالية مثل منع تحويل الروبل إلى دولارات ومواصلة استهداف النخبة الروسية، وفقا لتصريحات مسئولان مطلعان على الخطة للفاينانشيال تايمز.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، بعد استماعه إلى لقاء بايدن وبوتين الافتراضي: "إذا كان فلاديمير بوتين يريد أن يرى تدفق الغاز عبر خط الأنابيب هذا، فقد لا يرغب في المخاطرة بغزو أوكرانيا".

وأضاف سوليفان- في مؤتمر صحفي عقده بعد اللقاء-: "لقد أجرينا مناقشات مكثفة مع كل من الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها والقادمة بشأن قضية نورد ستريم 2 في سياق الغزو المحتمل".

في الوقت نفسه، قال دبلوماسي غربي إن واشنطن وبرلين أجريا "بعض المحادثات القوية حول خط الأنابيب، مضيفًا: "أنه تم الاتفاق في النهاية على أنه في حال تعرضت كييف إلى أي غزو أجنبي، فإن نورد ستريم 2 سيصبح غير مقبول".