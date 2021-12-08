الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع حالة التأهب فى الشرقية تزامنًا مع التقلبات الجوية

التقلبات الجوية
التقلبات الجوية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع حالة التأهب بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التغيرات الجوية السيئة، مؤكدا على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة بغرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، وشدة الرياح المحملة بالأتربة مع إحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة.

 وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجه الإستعداد القصوي والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركه الكهرباء؛ لمواجهة التقلبات الجوية والرياح المحملة بالغبار والأتربة حرصاً على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن أعمده الإناره والأشجار تزامنًا مع شده الرياح، والإبلاغ عن أي أعطال بالأعمدة أو في حالة وجود ماس كهربائي بها حرصاً علي سلامتهم.

من جانبه صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظرًا للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وشدد وكيل الوزارة علي مديري العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار إنعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه، والكهرباء، بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد في حالة الطوارئ، بزيادة عدد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج المحافظة.

وزارة الصحة مستشفيات مستشفى الصرف الصحي الشرقية العلاج المواطنين

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وائل لطفي

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