لماذا تشعر بتنميل أطراف أصابعك في الشتاء؟

مع حلول فصل الشتاء، وبدء الموجه الباردة تؤثر على أطراف جسمك خاصة أصابع اليدين والقدمين، وتشعر أن ألم الأعصاب يزداد حدة، وقد لا يفيدك إرتداء أكثر من طبقة جوارب، ولتجنب هذا الشعور، وإليك طرق تغلب عليه.

كيف يضر برد الشتاء بالأعصاب الطرفية



يسبب التواجد في طقس أكثر برودة حساسية زائدة للنهايات العصبية ومن المحتمل حدوث مزيد من الضرر للأعصاب الملتهبة بالفعل، كما يميل الطقس البارد إلى إبطاء الدورة الدموية في إطراف الجسم، وقد لا يتعرف الأشخاص المصابون بالخدر على العلامات التحذيرية المتمثلة في الوخز والخدر والتنمي والتصلب وفقا لموقع “medical news”.

طرق الوقاية من إلتهاب الأعصاب

-ارتدِ ملابس دافئة وجافة في هذا الطقس البارد.

-احمِ يديك وقدميك وتعتبر القبعات والقفازات والجوارب الدافئة مثالية لحماية تلك الأجزاء من الجسم.

-عند تواجدك في الخارج خذ فترات راحة متقطعة من البرد لتقليل تعرضك لإنخفاض درجات الحرارة.

-قلل من تناول الكافيين أو تجنبه لأنه يمكن أن يتسبب مؤقتًا في تضيق الأوعية الدموية.

-لا تدخن لأن دخان السجائر يمكن أن يبطئ الدورة الدموية.

-قلل من استخدام الكحول لأن الاستهلاك المفرط يؤدي لنقص الفيتامينات والذي يمكن أن يضر بالأعصاب .

-ممارسة التمارين الرياضية هو وسيلة أخرى لتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

-تواجد تحت ضوء الشمس بالصباح ليساعدك في التغلب علي أعراض إلتهاب الأعصاب الناتج عن البرودة مثل مثل التنميل والوخز والإحساس بالحرقان.