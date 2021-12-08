«مراكب النجاة» تبحر إلى الدقهلية.. وتزور «بني سويف» لدعم جهود التنمية

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة لدعم المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، وذلك خلال العدد الخامس والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، والتي تحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وعرض لأبرز محاور استراتيجية التواصل والتفاعل مع المصريين بالخارج.

وأكدت الوزارة في تقريرها أنه انضمت محافظتا الدقهلية وبني سويف إلى أربع محافظات في المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في توصيات منتدى شباب العالم ديسمبر 2019م، حيث تم العمل في ست محافظات، هي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا ومؤخرًا بني سويف، وكان آخرها محافظة الدقهلية.

وأضافت أنه تعمل وزارة الهجرة على تنفيذ المبادرة بالتوعية وتوفير فرص آمنة بديلة للشباب، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بين هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات المختلفة، وكذلك التعاون مع المجلس القومي للمرأة، من خلال حملات طرق الأبواب التي تساهم في عمليات التوعية المستمرة بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبفضل جهود الرائدات الريفيات استطعنا أن نصل لمختلف الشرائح المستهدفة بالمبادرة.

واستكملت: “تضمنت الفعاليات بالمحافظتين عقد لقاءات مع الشباب للتوجيه والإرشاد المهني وتعريفهم بمهارات البحث عن العمل وكذا المهارات الشخصية في بيئة العمل وكيف تبدأ مشروعك المتناهي الصغر، كما تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل استمارة للراغبين من الشباب في التدريب وحضور الجلسات العمل”.

وأوضحت أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الدقهلية، ضخ 4 مليارات جنيه وفرت 157 ألف فرصة عمل للشباب، بمحافظة الدقهلية، منوها إلى توقيع بروتوكول مع محافظة الدقهلية بقيمة 50 مليون جنيه، لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة وتقديم الاستشارات للشباب، وفي بني سويف حرص الجهاز على دعم الشباب وتوفير فرص العمل الآمنة والحياة الكريمة، حيث تم تمويل 351 مشروعًا بأكثر من 3 مليارات و200 مليون جنيه مصري، حتى نهاية سبتمبر الماضي.

كما قدم جهاز تنمية المشروعات خدمات غير مالية أيضًا تتلخص في المساعدة على استخراج الأوراق اللازمة للمشروع، وكذلك دورات تدريبية تقدم للمتقدم للحصول على قرض، لمساعدته في بدء مشروعه، ودعم أصحاب المشروعات بالمحافظتين.

كما يساهم الجهاز في مبادرة حياة كريمة، كما يتيح للمتقدمين الاستشارات المختلفة وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استصدار التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وتقديم الخدمات غير المالية للمشروعات، مؤكدا أن الجهاز يقدم خدمات التدريب وريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية والبشرية ومشروعات عامة كثيفة العمالة أسهمت بفاعلية في الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطنين.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يقوم بجهد كبير في الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة مما يعمل على تمكينهن اقتصاديا في مختلف المحافظات التي تشملها المبادرة، حيث استهدفت الحملة في يومها الأول بالدقهلية قرى بانوب مركز نبروه، وميت زنقر مركز طلخا، بإجمالي عدد زيارات 4900، وتوعية 28280 مستهدفًا من السيدات والرجال والأطفال، بمشاركة 30 رائدة من رائدات المجلس، واللائي قمن بنقل رسائل الحملة، كما تم استهداف ٥ قرى بالدقهلية الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ومنها: ميت الكرما، ميت زمر، بساط كريم الدين، بانوب التابعة لمركز نبروه.

وأشارت إلى أنه قدم المجلس القومي للمرأة في بني سويف بالتعاون مع وزارة الهجرة وبرنامج الغذاء العالمي تدريبات لأكثر من 800 سيدة، لتوفير مصادر دخل للأسرة، مستعرضة نماذج من المشروعات الناجحة من المنتجات اليدوية، بجانب حملات طرق الأبواب على مدار 3 أيام تحت عنوان «المرأة صانعة السلام»، واستهدفت تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر رسائل االحملة الإيجابية، مستهدفة أكثر 56 ألف و400 مابين سيدات ورجال وأطفال، بواقع 50 زيارة يومية قامت بها 50 متطوعة بمعدل 2500 في اليوم الواحد، في القرى المستهدفة وعددها 14 قرية، معظمها قرى مبادرة حياة كريمة بناصر وببا «سدس، صفط راشين ، زاوية الناوية، جزيرة أبوصالح، على حمودة، البرج، الشناوية، أشمنت، كفر الجزيرة، طنسا الملق، ودلاص، طحا بوش»، وكذلك الجكامنة وبني هارون بمركز بني سويف

وأكدت أنه انطلاقًا من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، في المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة، قامت مؤسسة "صناع الخير" بتنظيم القافلة الطبية "نور حياة" لتقديم خدمة طبية مجانية لصالح أهالي قرية بساط كريم الدين، والتي تأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت إلى أنه حرصت وزيرة الهجرة، خلال زيارتها لبنى سويف، على عقد لقاء جماهيرى مع أهالى قرية الحرجة بمركز ناصر، وهى إحدى القرى التى تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما أنها تُعد من القرى المصدِّرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، وأكدت لأهالى القرية ضرورة حماية أبنائهم من تجار الهجرة غير الشرعية والحفاظ عليهم من المجهول وأكد محافظ بني سويف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود أكبر المشروعات الإنسانية لتحسين حياة المواطنين، والمشروع القومى الكبير (حياة كريمة) يتضمن مركزين من مراكز المحافظة بميزانية بلغت 12 مليار جنيه فى 66 قرية بمركزى ناصر وببا.

في السياق ذاته، أكدت أن مؤسسة صنّاع الخير، أعلنت خلال القافلة الطبية الداعمة للمبادرات الرئاسية (حياة كريمة ومراكب النجاة) تخصيص 5 ملايين جنيه من أجل إطلاق سلاسل قوافل طبية لأهالى القرى المستهدفة بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، لكشف على أمراض العيون وصرف الأدوية وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماماً، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للأسر المستهدفة، فى خطة زمنية تناهز العام، فى 70 قرية على مستوى 14 محافظة.

وأوضحت أنه لأول مرة خارج القاهرة جاءت فعاليات البرنامج التدربيي التوعوي، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون مع المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل من خلال التعاون المثمر بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الألمانية للتنمية (GIZ)وتناول التدريب عدداً من المحاور الرئيسية والهامة والتي تشمل: التأهيل الوظيفي،الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، والتي تستهدف تأهيل وتطوير قدرات ومهارات الشباب الباحث عن فرص عمل،بما تنعكس نتائجها الإيجابية في الدفع بجهود الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تعرض الشباب للعديد من المخاطر، وذلك بالدقهلية وبني سويف.

وتأتي الزيارات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ كلف وزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية 2019 بشرم الشيخ، وتتم خطة عمل وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي تشمل توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.