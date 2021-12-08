«العليا للجودة» بسوهاج تناقش مطابقة عينات مياه الشرب للمواصفات القياسية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع التاسع والعشرون للجنة العليا للجودة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش التقارير الدورية لقطاع المعامل والجودة ومدى مطابقة عينات مياه الشرب للمواصفات القياسية لجودة المياه، وإجمالي عدد العينات التى يتم رفعها وتحليلها حيث بلغت عدد عينات مياه الشرب خلال شهر أكتوبر 26.5 ألف عينة وبلغت عدد عينات الصرف الصحى والصرف الصناعى 2072 عينة.

وأوضح الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة خطة متابعة الغسيل الدوري لشبكات مياه الشرب وخطة تطهير مآخذ محطات مياه الشرب، هذا بالإضافة إلى استعراض خطة تأهيل 5 معامل مياه الشرب ومعمل صرف صحي للتأهيل للحصول على شهادة الأيزو 17025.

كان تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطة معالجة صرف صحى البلينا التي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم ومشروع صرف صحى بني حميل والجاري تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الملاحظات التى تعيق التشغيل بمحطة معالجة صرف صحى البلينا، ومشروع صرف صحي بني حميل حتى يتم الاستلام الابتدائي لتلك المشروعات وتشغيلها تجريبيًا.