محافظ قنا يستقبل أعضاء مؤسسة «تروس» لبحث تنفيذ مجمع تجاري حضاري

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وفد من مؤسسة تروس مصر للتنمية، وذلك لبحث تنفيذ مشروع مجمع "وش السعد" الحضاري، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و هند عبدالمجيد المدير التنفيذي لمؤسسة ورشا المغازي مدير المشروعات، ورضا منصور المدير المالي للمشروع، و حسانية محسب مدير مشروعات جمعية تنمية المجتمع بنقادة.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أنه انطلاقا من رؤية الدولة في القضاء علي العشوائيات وبناء نظم متحضرة لتسهيل حياة المواطنين اليومية على الصعيد الإقتصادى والإجتماعى وتنمية القري الفقيرة وتوفير الخدمات الاساسية خاصة في محافظات صعيد مصر ، لذلك جاءت فكرة انشاء مشروع "وش السعد" كنموذج شامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية من خلال تجميع الباعة الجائلين والتجار وأصحاب الورش بمختلف منتجاتهم في منطقة واحدة مما يسهم في حل مشكلة عشوائية الأسواق.

وأضاف الباز أن المشروع يهدف إلي تنفيذ فصول محو أمية، وحضانات ، وصالة ألعاب رياضية، وقاعة للمناسبات ، وسوق مواشي، ومسرح للشباب ، وصوب زراعية، و مناحل.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع أن مجمع" وش السعد " يهدف إلى تقديم نموذج حضاري متكامل ومستدام يحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للقرى الأكثر احتياجا من خلال ربط الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالناحية الثقافية والترفيهية بمشاركة كافة الشرائح المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجا، تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان قد عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء، لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع التنمية الحضارية المتكاملة "حيّنا"، بمنطقتى الحميدات والمعنا بمدينة قنا، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس عمرو لاشين مدير السياسات والتشريعات والحوكمة الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة والسكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع.

استعرض عمرو لاشين خلال الاجتماع ما تم إنجازه من حصر الأراضي الزراعية والمبانى والمنشآت والرفع المساحى و فحص الملكيات، وما تم إنجازه بخصوص دراسة السمات الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة المجتمعية بالمشروع ونظم وأدوات توثيق مشروع حينا.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن المشروع يهدف إلي وقف الزحف العشوائي في مناطق الامتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة بتمويل مالى يصل إلى 11 مليونا و760 ألف دولار، منها 8 ملايين و100 ألف دولار منحة من الجانب السويسري، و3 ملايين و 660 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية.

وأضاف الداودي أن مشروع "حيّنا" ، يعمل علي توفير آلية مناسبة للسياق المحلي المصري، لإعادة ترتيب وإدارة الأراضي على النحو الذي يضمن وضع مخططات قابلة للتنفيذ، تستجيب لاحتياجات المواطنين والمجتمع المحلي، تستثمر الوفرات والموارد الاقتصادية، وتستفيد من رأس المال الاجتماعي في المناطق، مؤكدا أن المشروع يُعد ثمرة تعاون بين المحافظة و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لدعم الفئات الأولي بالرعاية وتحسين الظروف المعيشية لهم، علاوة على ذلك تنفيذ مشروع يحقق بناء قدرات وتأهيل العاملين بالإدارات المحلية للتعامل بشكل كفء مع البرنامج وإدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار.