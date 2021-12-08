الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه أسيوط» يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن «حياة كريمة»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية بمركز أبوتيج وبصحبته عدد من مهندسي الشركة.
بدأ الجولة بتفقد أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بقرية الزرابي ــ مركز أبوتيج والتي حظيت بمد وتدعيم شبكات مياه للمناطق المحرومة بطول 2000، ضمن مبادرة حياة كريمة، وإحلال وتجديد 500 م شبكات مياه أخرى أسفل خطة الرصف، ومد وتدعيم 830م خطوط صرف صحي نحو تحسين خدمة الصرف الصحي بالقرية.

وأشار إلى ضرورة نهو الأعمال التنفيذية للمد والتدعيم والإحلال والتجديد في المواعيد التي أقرها الجدول الزمني لتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات المياه والصرف الصحي.
وتفقد "درة" في جولته التفقدية محطة الزرابي الإرتوازي بقرية الزرابي ــ مركز أبوتيج، والتي تم عمل إحلال وتجديد لعدد 2 بئر إرتوازي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة المحطة، لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين، باعتبار أن تحسين الخدمة المقدمة والسعي لنيل رضا المواطنين أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها، باعتبار ذلك أول مؤشر حقيقي من مؤشرات النجاح.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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