الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عصابة نسائية تنصب على رواد «فيسبوك» بالتجمع

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدتين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدتين "إحداهما تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمتين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادي شبكة الإنترنت عن طريق إنشائه صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء وصور سيدات أجنبيات على غير الحقيقة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين استغلالها في الإيقاع بضحاياهما وزعمهما امتلاك مبالغ مالية وترغبان فى إرسالها للبلاد بقصد استثمارها فى مجال التجارة أو التبرع بها في أعمال الخير ومساعدة الفقراء وعلاج المرضى نظير حصول الضحايا على نسبة ربح.

وعقب ذلك يتم إيهامهم بوصول تلك الأموال للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن ولتسلمها يجب إيداع مبالغ مالية فى حسابات بنكية محددة كرسوم إدارية وتخليص جمركي.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما وبحوزتهما 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب"، 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي. 

وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، كما تم التوصل لأحد الضحايا الذي أكد تعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل المتهمتين، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفتا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

 

عقوبة النصب مواقع التواصل الاجتماعي عصابة نسائية فيسبوك التجمع صفحات إلكترونية

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وائل لطفي

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