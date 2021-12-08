«الإيسيسكو»: الاستثمار في الرأسمال البشري من أهم تحديات التنمية 

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" أن الاستثمار في رأسمال البشري يعد اليوم من أهم تحديات التنمية ومؤشراتها على الإطلاق ليتصاعد وفقا لذلك قيمة المنشود من جامعاتنا.

وأشار إلى أن معدل نصيب البحث العلمي في الدول الأعضاء في المنظمة لا يتجاوز 5ر.% من حجم الإنفاق من الناتج المحلي القومي، معربا عن اعتزازه لما حققته عدد من جامعات الدول الأعضاء وبالأخص المملكة العربية السعودية ، والتي احتلت أربع جامعات فيها مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية، علاوة على عدد من الجامعات المصرية التي احتلت مراكز متميزة وكانت رائدة في التصنيفات القارية والإقليمية.

وأعرب المالك، عن أمله في أن يرى كثيرا من جامعات الدول الأعضاء بحلول عام 2030 ، قد اعتلت بثقة مكانها اللائق بين الجامعات العالمية المرموقة.

وأشاد بالتطور الذي يشهده مجال التعليم العالي في مصر التي تمضي واثقة الخطى على أعتاب "رؤية 2030" التي رسمت أبعادها وحددت أهدافها الحكومة المصرية برعاية ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بما يُتوقع معه أن يزداد عدد الجامعات المصرية المصنفة عالميا ، خاصة جامعات الجيل الجديد المنتمية إلى عالم "اقتصاديات المعرفة".

ونوه المالك بأن منظمة الإيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامى، ومن خلال إنشاء الكراسي العالمية وتوسيع دائرة البحث العلمي ودعم مراكز الابتكار وتقديم المنح الدراسية وتقديم آليات التعاون والتكامل بين الجامعات في الدول الأعضاء، تؤكد أقصى حدود جاهزيتها واستعدادها لبناء الشراكات الذكية الممكنة من بلوغ مشارف كل هذه الأهداف النبيلة لجامعاتنا.

وجدد الشكر والامتنان لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، ولكل من شارك في إنجاح هذا المنتدى.