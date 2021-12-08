الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ 73 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين بالمنيا

خدمات طبية للسيدات
خدمات طبية للسيدات ضمن مبادرة رعاية صحة الأم والجنين

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 73 ألف و901 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

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خدمات طبية للسيدات ضمن مبادرة رعاية صحة الأم والجنين  

قال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مشيراً إلى فحص 5132 سيدة ضمن فعاليات المبادرة خلال شهر نوفمبر الماضي.

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خدمات طبية للسيدات ضمن مبادرة رعاية صحة الأم والجنين  

وأوضح دكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

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خدمات طبية للسيدات ضمن مبادرة رعاية صحة الأم والجنين  

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت استمرار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان، حرصاً على سلامة وصحة المرأة المصرية.

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خدمات طبية للسيدات ضمن مبادرة رعاية صحة الأم والجنين  

وأكد ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي عدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 855 ألف و758 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة حتى نهاية نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنه تم فحص 23 ألف و300 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي. 

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خدمات طبية للسيدات ضمن مبادرة رعاية صحة الأم والجنين  

وأضاف وكيل الوزارة بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى  الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم، وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم، وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل الأشعة والتحاليل المتقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.

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خدمات طبية للسيدات ضمن مبادرة رعاية صحة الأم والجنين  
صحة المنيا خدمات طبية لـ 73 ألف سيدة مبادرة العناية بصحة الأم والجنين الدكتور أحمد خليل الدكتور محمد نادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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