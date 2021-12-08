الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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مصر

عبد الغفار: استضافة مؤتمر «الإيسيسكو» تعزيز لعمق وبعد مصر في العالم الإسلامي

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، إن استضافة مصر لفعاليات الدورتين الحاليتين لكل من المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للإيسيسكو تأتي تعزيزا لعمقها وبعدها في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وهو ما يتفق مع التوجيهات العامة للدولة ويتواءم مع جهودها الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.

وأكد أن ذلك أيضا يواكب سعي الدولة من أجل تعظيم عوائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، والتدريب والابتكار فى ظل ثورة التحول الرقمي التي يعيشها العالم، أخذا في الاعتبار أن الدولة المصرية أولت أهمية قصوى للإصلاح الشامل لمختلف جوانب تلك المنظومة والنظر إلى دور هذه المجالات الحيوي وقدرتها الكبيرة على تحريك الاقتصاد إلى النمو ودفع الشعوب إلى إعادة البناء النفسي والمعنوي.

وأضاف عبد الغفار - في كلمته خلال انعقاد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية- أنه في إطار جهود مصر لإعداد الأجيال الصاعدة من النشء والشباب لمستقبل الجمهورية الجديدة وتعظيم قدراتهم التنافسية فى سوق العمل الإقليمية والدولية، ولاسيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة فى الحاضر والمستقبل وما نراه من تراجع الطلب على وظائف وتزايده على أخرى لمواكبة المتغيرات العلمية والتقنية والاقتصادية التى يعيشها العالم فقد جاء التفكير فى تنظيم الدورة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي بعد التأثيرات الإيجابية التي ترتبت على الدورة الأولى والتي عقدت في أبريل 2019.

السيسي منتدى التعليم العالي

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