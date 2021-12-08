القبض على تاجر مخدرات يروج «استروكس» في القاهرة

تمكنت مكافحة المخدرات ، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الاستروكس قبل ترويجهما على المدمنين.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2,100 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.