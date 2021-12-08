الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «مستريح» استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بمدينة نصر

ضبط مستريح
ضبط مستريح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على مستريح جديد استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بمدينة نصر.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغات من 6 مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

و أسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام موظف "بإحدى شركات التأمين" سابقاً - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق وتلقيه مبالغ  مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم.

والتزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون .

وأشارت التحريات إلى وجود مجني عليهم آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً في الحصول على أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مستريح مدينة نصر ملايين وزارة الداخلية مستريح جديد

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وائل لطفي

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