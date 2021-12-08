القبض على سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من مسكن مواطنة بمنطقة مدينة نصر.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة لدى المُبلغة - مقيمة بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ – لها معلومات جنائية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال عملها لدى المجني عليها ، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها "بمسكنها".

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.