الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

القبض على سيدة
القبض على سيدة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط إحدى السيدات  لقيامها بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من مسكن مواطنة بمنطقة مدينة نصر.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة لدى المُبلغة - مقيمة بالعقار المجاور  للعقار محل البلاغ – لها معلومات جنائية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال عملها لدى المجني عليها ، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها "بمسكنها".

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة المشغولات الذهبية مدينة نصر السيدات سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

مجدي يعقوب بجوار الرئيس السيسي بالمنتدى العالمي للتعليم العالي

أقوال شهود العيان في العثورعلى طفلة حديثة الولادة بالشروق

«رياح وأمطار».. حالة الطقس اليوم الأربعاء 8- 12- 2021

فتح باب التسجيل لجرعة كورونا الثالثة الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس