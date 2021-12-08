نائب محافظ المنيا يناقش منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بعقد اجتماع لمناقشة أعمال لجنتي (129/383) لسنة 2021 بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة كافة تراخيص البناء السابق صدورها والتي شرعت أو لم تشرع في التنفيذ، تم مراجعتها من التفتيش الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

نائب محافظ المنيا يعقد أجتماعا لمناقشة الأشتراطات البنائية

جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، ومدير إدارة المتغيرات المكانية، ومديرو الإدارات الهندسية، وممثل كلية الهندسة بجامعة المنيا، وأعضاء اللجان المشار إليها.

نائب محافظ المنيا يعقد أجتماعا لمناقشة الأشتراطات البنائية

استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بمنظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، وبعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران، ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.

نائب محافظ المنيا يعقد أجتماعا لمناقشة الأشتراطات البنائية

ووجه نائب المحافظ، بوضع آلية للعمل مع لجان البت مما يساعد على تسريع وتيرة العمل، والتسهيل على الهيئة الهندسية في الحصول على التطابق، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لتسهيل عملية الحصر، وبعد الانتهاء من أعمال لجان البت يتم العمل على مطابقة نموذج 10 مما يؤدى إلى سرعة توصيل المرافق.

نائب محافظ المنيا يعقد أجتماعا لمناقشة الأشتراطات البنائية

وطالب نائب المحافظ، بسرعة البت في القرارات الصادرة وضرورة التنسيق ما بين الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، المتغيرات المكانية، مشيراً إلي أن توجيهات القيادة السياسية بمساعدة المواطنين، وتسهيل وإزالة كافة العقبات الخاصة بالمنظومة، مؤكداً على أن الجميع يعمل على تحقيق مصلحة المواطن.