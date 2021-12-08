الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ3 سيارات إطفاء.. إخماد حريق شب في مخزن أخشاب بأوسيم

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب بشارع المسابك بمنطقة القومية العربية بدائرة مركز شرطة أوسيم .

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بشارع المسابك بمنطقة القومية العربية بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيارات إطفاء اوسيم مخزن أخشاب حريق قوات الحماية المدنية نشوب الحرائق الحرائق الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

مجدي يعقوب بجوار الرئيس السيسي بالمنتدى العالمي للتعليم العالي

أقوال شهود العيان في العثورعلى طفلة حديثة الولادة بالشروق

«رياح وأمطار».. حالة الطقس اليوم الأربعاء 8- 12- 2021

فتح باب التسجيل لجرعة كورونا الثالثة الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس