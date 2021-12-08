آخرهم «جويتريش».. مسؤولو العالم يخضعون للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصابي كورونا

مازال فيروس كورونا المستجد يحصد الأرواوح ويصيب الكثير ويجبر العديد من الناس للخضوع للحجر المنزل أو العزل الصحي لا سيما مع مخالطتهم لمصابين، وفيما يلي أبرز المسؤولين في العالم الذين خضعوا للعزل بعد مخالطتهم لمصابين بالفيروس.

الأمين العام للأمم المتحدة

أفادت مصادر دبلوماسية، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وضع نفسه، أمس الثلاثاء، في عزل صحي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولا في المنظمة الدولية تبين لاحقا أنه مصاب بكورونا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادرها أن "جوتيريش" ألغى كل التزاماته الحضورية، فيما رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التعليق في الحال على هذه المعلومات.

وقبيل أيام أعلن "دوجاريك"، أن "جوتيريش"، تلقى مؤخرًا جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا، بعد أن تردد طويلا في استصواب الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه ملايين الناس حول العالم محرومين من تلقي الجرعة اللقاحية الأولى.

انجيلا ميركل

وخضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للحجر الصحي قبل أن يتبين عدم إصابتها بالفيروس بعد أن صافحت طبيبًا كان يعطيها لقاحًا ضد البكتيريا الرئوية، وقد تبين لاحقا أنه يحمل فيروس كورونا مارس قبل الماضي.

الرئيس البرازيلي

خضع الرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو"، للمراقبة الصحية، والعزل بعد الإعلان عن إصابة وزير في بلاده بفيروس كورنا، وكان هذا الوزير قد صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخضع ترامب للفحص وتبين خلوه من الفيروس في العام الماضي.

رئيس وزراء كندا

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، نفسه في عزلة منزلية بعد أن تأكد إصابة زوجته بفيروس كورونا.

وفي البنتاجون، العام الماضي، تم وضع وزير الدفاع الأمريكي السابق"مارك إسبر" ونائبه في الحجر الصحي، بعد فحص أظهر إصابة العشرات من موظفي الوزارة بفيروس كورونا.

رئيس مجلس النواب الأيرلندي

أعلنت السلطات الأيرلندية، الشهر الماضي، إصابة شون فيرجيل، رئيس مجلس النواب الإيرلندي، بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19" عقب لقاء جمعه مع نظيره الفرنسي جان كاستكس، والذي أكدت التحاليل إصابته بكورونا.

رئيس الوزراء البلجيكي

أعلنت السلطات البلجيكية، وضع رئيس الوزراء الكسندر دي كرو، في الحجر الصحي، وذلك عقب تأكد إصابة نظيره الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأصيب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أعلن مكتبه وسط ارتفاع مقلق للإصابات بالفيروس في البلاد ووعزل "كاستكس" نفسه للمرة الأولى في سبتمبر 2020 إثر مخالطته مدير "تور دو فرانس" كريستيان برودوم، وللمرة الثانية في ديسمبر بعد مخالطته الرئيس إيمانويل ماكرون.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

عزل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد نوفمبر قبل الماضي.

وقال تيدروس، عبر تغريدة في "تويتر": "أنا بخير ولم تظهر أي أعراض.. لكن سأعزل نفسي خلال الأيام القادمة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية".