شاب أمام محكمة الأسرة : «خلعتني وحبستني عقب 16 سنة زواج»

أمام محكمة الأسرة بالجيزة وقف شاب ينتظر أن ينادي الحاجب على اسمه لنظر دعوى وقف حبسه بسبب تخلفه عن دفع النفقة عقب 16 سنة من الزواج.

وبدأ الشاب يسرد تفاصيل دعوته فقال: «كنت متزوج من 16 عامًا، تحملت فيهم زوجتي البغيضة التي اعتادت تعنفي وتحكمها، وعندما مررت بضائقة مالية خلعتني واستولت على منزلي، ورفعت ضدي عدد من قضايا النفقة وعندما تخلفت عن الدفع شهر واحد، طالبت بحبسي، فأقامت دعوى ضدها وأرفقت بها رسائل التهديد التي أرسلتها له لإجباره على الرجوع وابتزازه برؤية أطفاله».

وتابع :«عقب الانفصال عنها تزوجت من أخرى وعندما وجدتني أعود خسارتي في الأموال بدأت لتلاحقني وتخرب بيتي برسائل لزوجتي، وعندما فشلت بدأت تطاردني وتهاجمني أمام محلي عملي ومنزلي، ودفعت الأولاد عليه يطالبونه بالعودة مرة أخرى».

وأكد الشاب: «سيدة بشعة وغير محتملة اعتبرت نفسها الحاكم الناهي في البيت على الرغم من تكفلي بكل المصاريف، واعتادت إهانتي وسبي وعندما تخلصت منها لم تتركني في حالي وبدأ تسود أيامي، وتحبسني ولم أجد أمامي سوى إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي وقضية رؤية».