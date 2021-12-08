الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 قرارات عاجله لمحافظ كفر الشيخ لمواجهة العاصفة الترابية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اتخذت محافظة كفر الشيخ تدابير عاجلة من أجل مواجهة العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة اليوم ومن المقرر أن تستمر غدًا الخميس وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكان أولي تلك القرارات التي اتخذها اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، هي إعلان حالة الطوارئ بكافة أنحاء المحافظة تحسبًا لأي طارئ قد يحدث خلال العاصفة والاستعداد للتعامل معه.

وأما ثاني القرارات فكان تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مركز يشرف عليها رئيس المركز والمدينة لمتابعة الأوضاع أولًا بأول.

وجاء القرار الثالث بتوقف حركة الصيد بالمحافظة بسبب ارتفاع الأمواج وإصدار تحذيرات للصيادين بعدم الخروج للصيد حفاظًا على حياتهم وعدم تعرضهم للخطر.

وأما القرار الرابع فكان بتعطيل الدراسة بكافة مدارس المحافظة للطلاب والمعلمون وتأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي حتى الأسبوع المقبل.

فيما شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة متابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، موجهًا مسئولي شركة مياه الشرب برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط الأمطار.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتشكيل غرف عمليات بالمديريات وبمراكز المدن، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث خاصة في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من التغير في الأحوال الجوية وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق وخاصة أن المحافظة تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 118 كيلو.

محافظ عاصفة تعطيل مدارس كفر الشيخ

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وائل لطفي

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