التحفظ على 785 كيلو مواد كيماوية مجهولة المصدر فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 785 مواد كيماوية و1298 كيلو زيوت مواد كيماوية مجهول المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن مواد كيماوية بمنطقة أبيس لحيازته كميات كبيرة من المواد الكيماوية مجهولة المصدر.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 785 مواد كيماوية و1298 كيلو زيوت موات كيماوية مجهول المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

كانت قد قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 5400 لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية، و4000 كجم خامات مستوردة بدون مستندات دالة على مشروعية حيازتها داخل مصنع للمواد اللاصقة مما يسبب خطرا علي صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

