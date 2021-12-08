الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: الغرب نسى كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قال نائب وزير خارجية روسيا الكسندر بانكين، إن الغرب نسي كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية، وعلى ما يبدو فقد كذلك ثقافة الحوار السياسي.

وأضاف نائب الوزير الروسي: "يتبلور انطباع بأن الغرب، فقد ثقافة الحوار السياسي. لقد نسي الشركاء الغربيون كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية، على طاولة المفاوضات، وغالبا ما تكون القيود والعقوبات أحادية الجانب، هي الرد على أي قرار لا يتوافق مع منطقهم. 

في الواقع، لا يمكن أن تكون محصنة ضد هذه القيود، أي دولة تنتهج سياسة سيادية مستقلة عن الغرب".

في الفترة الأخيرة، تزعم سلطات كييف والدول الغربية أن روسيا "تحشد" قواتها على الحدود مع أوكرانيا. 

من جانبه شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها - وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا. ونوه بأن أي دولة يوجد بقرب حدودها منطقة غير مستقرة، تملك الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية آنا بوبوفا، أن نحو 100 شخص قادمين من جنوب إفريقيا تم وضعهم في منشأة مراقبة (حجر صحي) بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم 24 شخصًا مُحتجزين في المستشفيات.


وقالت «بوبوفا» في تصريحات -نقلتها وكالة "تاس" الروسية- إن "أي وعكة صحية أو حُمى سيتم احتسبها كدليل على احتجاز الشخص في المستشفى"، مشيرة إلى أن نحو 100 شخص كانوا على متن رحلة قادمة من جنوب إفريقيا يمكثون حاليًا في منشأة للمراقبة بينما تم اصطحاب 24 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.


وأوضحت «بوبوفا»، أن أغلب هؤلاء المحتجزين في المستشفيات كانت نتائج اختبارات كورونا الخاصة بهم إيجابية، ورغم أن بعضهم كانت نتيجته سلبية لكنهم كانوا يعانون من أعراض العدوى.


ولفتت إلى أن روسيا حتى اليوم رصدت حالتي إصابة فقط بالسلالة الجديدة "أوميكرون" التي يُعتقد أنها نشأت في جنوب إفريقيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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