الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ساليفان: سنتخذ كافة الإجراءات لمنع الصين من السيطرة على تايوان

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات لمنع سيطرة الصين على تايوان.

وقال ساليفان إن "الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات، بما فيها الدبلوماسية والإجراءات للردع، لمنع وقوع هذا السيناريو مع تايوان".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبذل جهودا على هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أكد أن الولايات المتحدة ستساعد تايوان في حماية نفسها وستتصدي لأي محاولات لاستخدام القوة ضد الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

لكن أكد في وقت نفسه تمسك واشنطن بمبدأ "الصين الواحدة".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبذل جهودا على هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أكد أن الولايات المتحدة ستساعد تايوان في حماية نفسها وستتصدي لأي محاولات لاستخدام القوة ضد الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

لكن أكد في وقت نفسه تمسك واشنطن بمبدأ "الصين الواحدة".

وعلى صعيد آخر، كشف مسئولون ومصادر في الحكومة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات لتنفيذ إجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا إذا قررت روسيا غزو البلاد ما سيؤدي إلى وضع أمني سيء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن 6 مصادر لم تكشف عن هوياتهم، أن خطة الطوارئ التي يقودها البنتاجون تأتي بعد إبلاغ الحكومة الأمريكية الكونجرس باستعداداتها للأزمة المُحتملة.

وأوضحت المصادر أن المسئولة البارزة في وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أرسلت تقريرا موجزا للكونجرس،  يوضح حزمة العقوبات الأمريكية التي يتم التخطيط لها ردا على أي هجوم روسي محتمل، لكنها اعترفت في التقرير أن خيارات الولايات المتحدة محدودة فيما يخص ردع غزو محتمل لأوكرانيا، مشددة على أن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرار الغزو العسكري، لكنه حشد قوات عسكرية كافية على الحدود مع أوكرانيا ما قد يجعل الهجوم سريعا للغاية.

وأشارت المصادر لشبكة "سي إن إن"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ترى حاليا حاجة لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وما زالت الخطوط الجوية تعمل من المطارات الدولية هناك بجانب حدودها البرية مع جيرانها في الغرب.

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وائل لطفى

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