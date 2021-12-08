الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يطلع زعماء 4 دول أوروبية على نتائج مباحثاته مع بوتين

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلع زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا على نتائج مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وجاء في بيان عن البيت الأبيض أن بايدن "أطلع الزعماء على نتائج مباحثاته مع الرئيس بوتين التي تحدث خلالها عن عواقب عملية عسكرية في أوكرانيا وضرورة وقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية".

 

وأضاف البيان أن بايدن وحلفاءه اتفقوا على مواصلة التنسيق بشأن الوضع حول أوكرانيا.

 

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان له صدر في أعقاب اتصال الزعماء، إنهم "أكدوا على أهمية وقف روسيا لسلوكها الخطير تجاه أوكرانيا".

 

وأضاف بيان جونسون أن الزعماء اتفقوا على "ضرورة الحوار المستمر مع روسيا لضمان هذه النتيجة".

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا الرئيس الأمريكي في المباحثات المذكورة إلى عدم تحميل روسيا المسؤولية عن الوضع حول أوكرانيا، مطالبا الناتو بتقديم ضمانات أمنية لروسيا بعدم توسع الحلف شرقا.

 

وكانت روسيا قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي "عدوان" على أوكرانيا.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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