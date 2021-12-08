10 نصائح هامة يجب اتباعها لمواجهة الرياح والأتربة فى الطقس المتقلب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، إذ تتوقع وصول عاصفة ترابية إلى البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما نوهت بانخفاض درجات الحرارة، حتى تصل العظمى في القاهرة إلى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

وتؤثر العواصف الترابية، بشكل كبير على جودة الهواء ووضوح الرؤية، وقد تكون لها آثار ضارة على الصحة، خاصة مع الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل متعلقة بالتنفس، ولهذا، نستعرض في السطور التالية

كيف يمكنك التغلب على الطقس المتقلب؟

يجب على مرضى الحساسية عدم الخروج من المنزل مثل مرضى الربو، وحساسية الصدر، والعين وغيرها.

احرص على ارتداء الكمامة الطبية في حال تواجدك خارج المنزل.

يجب على مرضى حساسية العيون، وضع نظارات شمسية لحماية العين من الأتربة.

احرص على تناول السوائل باستمرار كالماء والعصائر.

تأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني والمنازل.

العناية بالأشجار والنباتات بتنظيفها من الغبار لتجنب موتها التدريجي.

يجب القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة، لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

إغلاق جميع النوافذ بإحكام لعدم دخول الغبار والأتربة إلى السيارة.

قم بتغطية أنفك وفمك بقناع أو قطعة قماش مبللة لتقليل التعرض لجزيئات الغبار.

تنظيف المنزل من الأتربة بعد مرور العاصفة الترابية.

الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر من العاصفة الترابية من غيرهم هم:

- الرضع والأطفال والمراهقين

- كبار السن

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

- الأشخاص المصابون بأمراض القلب.

- مرضى السكري.

وقد يؤدي التعرض لعاصفة ترابية إلى عدة مشكلات منها:

- تثير ردود فعل تحسسية ونوبات ربو.

- تسبب العاصفة الترابية مشاكل خطيرة تتعلق بالتنفس.

- تساهم في تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية أو القلب.