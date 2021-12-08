مسؤول أمريكى: قد نعيد انتشار قواتنا فى أوروبا إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا

قال مسؤول عسكري أمريكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تسعى لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في أوروبا، إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي دون أن تذكر اسمه أن واشنطن ستعزز الجناح الشرقي لـ"الناتو" بإعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا عوضا عن إرسال قوات جديدة من مناطق أخرى إلى هناك.

وفي وقت سابق اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان للصحفيين إن الولايات المتحدة ستعمل على دعم الدول الأعضاء في حلف الناتو في أماكن مثل دول البلطيق، بقدرات إضافية لطمأنتها في حال تعرض أوكرانيا "للغزو روسي".

وأضاف أن الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات من طراز جافلين وأسلحة أخرى، قد ترسل مساعدات عسكرية إضافية إلى كييف.



و علي صعيد آخر ، كشف مسئولون ومصادر في الحكومة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات لتنفيذ إجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا إذا قررت روسيا غزو البلاد ما سيؤدي إلى وضع أمني سيء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن 6 مصادر لم تكشف عن هوياتهم، أن خطة الطوارئ التي يقودها البنتاجون تأتي بعد إبلاغ الحكومة الأمريكية الكونجرس باستعداداتها للأزمة المُحتملة.

وأوضحت المصادر أن المسئولة البارزة في وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أرسلت تقريرا موجزا للكونجرس، يوضح حزمة العقوبات الأمريكية التي يتم التخطيط لها ردا على أي هجوم روسي محتمل، لكنها اعترفت في التقرير أن خيارات الولايات المتحدة محدودة فيما يخص ردع غزو محتمل لأوكرانيا، مشددة على أن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرار الغزو العسكري، لكنه حشد قوات عسكرية كافية على الحدود مع أوكرانيا ما قد يجعل الهجوم سريعا للغاية.

وأشارت المصادر لشبكة "سي إن إن"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ترى حاليا حاجة لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وما زالت الخطوط الجوية تعمل من المطارات الدولية هناك بجانب حدودها البرية مع جيرانها في الغرب.