الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

روسيا: وضع 100 شخص قادمين من جنوب أفريقيا بالحجر الصحى

القادمين من جنوب
القادمين من جنوب إفريقيا

أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية آنا بوبوفا، أن نحو 100 شخص قادمين من جنوب إفريقيا تم وضعهم في منشأة مراقبة (حجر صحي) بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم 24 شخصًا مُحتجزين في المستشفيات.


وقالت «بوبوفا» في تصريحات -نقلتها وكالة "تاس" الروسية- إن "أي وعكة صحية أو حُمى سيتم احتسبها كدليل على احتجاز الشخص في المستشفى"، مشيرة إلى أن نحو 100 شخص كانوا على متن رحلة قادمة من جنوب إفريقيا يمكثون حاليًا في منشأة للمراقبة بينما تم اصطحاب 24 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.


وأوضحت «بوبوفا»، أن أغلب هؤلاء المحتجزين في المستشفيات كانت نتائج اختبارات كورونا الخاصة بهم إيجابية، ورغم أن بعضهم كانت نتيجته سلبية لكنهم كانوا يعانون من أعراض العدوى.


ولفتت إلى أن روسيا حتى اليوم رصدت حالتي إصابة فقط بالسلالة الجديدة "أوميكرون" التي يُعتقد أنها نشأت في جنوب إفريقيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفى

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