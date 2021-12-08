مركز ثروت عكاشة الثقافى يستأنف أنشطته بعرض فيلم «فوتوجينيك»

أصدرت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، قرارًا بإعادة فتح و تشغيل مركز ثروت عكاشة الثقافي، لكي يكون منارة لنشر الفكر والثقافة والفن داخل مدينة السينما بالهرم.

ويقول الكاتب والناقد مجدي الشحري، مدير عام الإنتاج والمشرف علي مركز ثروت عكاشة: إن أنشطة المركز، تفتتح في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بعروض السينما المستقلة.

يعرض الفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك"، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وإخراج شريف جابر سالم، تصوير إسلام ديار.

يروي فيلم "فوتوجينيك"، قصة مرام التي تعتقد أن طبيعة الناس الحقيقية يمكن أن تنكشف من خلال عدسة كاميرتها، حين تلتقي حبّ حياتها تواجه معضلة أن تكشف الحقيقة التي يخفيها هذا الحبيب، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية التي تدفعها إلى الزواج.

كما يعرض أيضًا الفيلم التسجيلي "ماوراء الحافة" للمخرج عمر عصام.

وعقب العروض سوف تقام ندوة لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور يديرها الناقد أحمد النبوي بمشاركة المخرجين، وذلك بمقر مركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون محطة المساحة المدخل بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

القومي للسينما يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم.. غدًا



في سياق متصل، ينظم المركز القومي للسينما، في العاشرة من صباح غد الخميس، احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم بمشاركة الموهوبين والتعلم الذكي.



يأتي الاحتفال استمرارًا لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، وتفعيلًا لبرتوكول التعاون المشترك بين القومي للسينما وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق .

وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم "أوني"، من إخراج سالى أبو باشا، ومن إنتاج المركز القومى للسينما عام 2013، وقد فاز الفيلم على جوائز من مهرجان مسقط السينمائي ومهرجان بغداد الدولي ومهرجان سوس للفيلم القصير بالمغرب.

ويدور فيلم "أونى"، حول طفل من ذوي الهمم والذي يعيش في حي الضرب الأحمر بالقاهرة، ويسلط الضوء على حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما الفيلم يبرز أيضًا الجوانب التاريخية والحضارية للتراث المعماري لأحياء القاهرة القديمة.

كما تتضمن الاحتفالية عرض فيلم "الحمل" يلي العروض استعراض لبعض مواهب الأطفال من ذوي الهمم وتكريمهم.

تقام الاحتفالية بمقر مركز الثقافة السينمائية الكائن في ٣٦ ش شريف بوسط القاهرة وتشرف على الاحتفالية الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

وجدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي تفعيلًا لأنشطة المركز مع الجهات الخارجية بهدف نشر الثقافة السينمائية بين مختلف الفئات داخل المجتمع، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.