القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ2000 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، عن توافر فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص، وبراتب يتراوح من 1700 إلى 2000 جنيهًا.

وتتضمن الوظائف المتاحة، أفراد أمن، وذلك براتب 1700 جنيه، على أن تكون ساعات العمل 8 ساعات.

كما تتضمن الوظائف، عمال نظافة، وذلك من الجنسين، على أن تكون عدد ساعات العمل 8 ساعات، وذلك براتب 2000 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 011113714156، أو01060229639، أو التوجه إلى 119 شارع بورسعيد، أمام محطة مترو السيدة زينب، أعلى سوبر ماركت مزارع دمياط.

وتنشر وزارة القوى العاملة، نشرة توظيف نصف شهرية، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 8 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 90 شركة ومصنع قطاع خاص في 22 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري.