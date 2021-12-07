أوكرانيا تشكر بايدن على دعم سيادتها فى مباحثاته مع بوتين

أعربت الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن امتنان كييف للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه لأوكرانيا، ودعت روسيا إلى نزع فتيل التوتر "بالطرق الدبلوماسية".

وقال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في بيان له في أعقاب الاتصال بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين: "نحن ممتنون للرئيس بايدن على الدعم الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف: "نؤيد دعوة الرئيس بايدن للزعيم الروسي للعودة إلى السبل الدبلوماسية وضمان وقف التصعيد في منطقتنا"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأكد أن كييف ستواصل التنسيق مع الجانب الأمريكي "لتحقيق النتائج التي تصب في مصلحة أوكرانيا".

ويأتي ذلك في أعقاب الاتصال بين الرئيسين بوتين وبايدن اللذين بحثا الوضع في أوكرانيا على خلفية التوتر الأخير في دونباس، والاتهامات الواهية الموجهة لروسيا بتحضيرها لغزو أوكرانيا.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أعرب خلال المباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء "التصعيد الروسي" حول أوكرانيا، ولوّح باتخاذ إجراءات اقتصادية في حال التصعيد.

وقال: إن "الرئيس بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين البالغ إزاء التصعيد الروسي وحشد القوات حول أوكرانيا، وأكد بوضوح أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بإجراءات اقتصادية قوية وغيرها من الإجراءات في حال التصعيد العسكري".

وتابع البيان أن "الرئيس بايدن جدد التأكيد على دعمه لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ودعا لوقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية".

وأضاف أن "الرئيسين كلفا فريقيهما بمواصلة العمل، والولايات المتحدة ستقوم بذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيسين بحثا أيضًا "الحوار الأمريكي الروسي حول الاستقرار الاستراتيجي والبرمجيات الخبيثة الخاصة بالابتزاز والعمل المشترك على حل القضايا الإقليمية وبينها الملف الإيراني".