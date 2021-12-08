الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل متأثرًا بإصابته بعدما دهسته سيارة بحدائق الأهرام

إصابته بعدما دهسته
إصابته بعدما دهسته سيارة بحدائق

لقى عامل دليفري مصرعه متأثرًا بإصابته بعدما دهسته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بمنطقة حدائق الأهرام.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بمصرع عامل دهسته سيارة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة عامل دليفري مصاب بكسور وجروح في أماكن متفرقة من جسده.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفى دهسته السيارة أثناء عبوره الطريق ولا شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وجارٍ التحقيق مع سائق السيارة.

عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجّاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عامل دليفري سيارة حدائق الأهرام مصرع النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفى

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